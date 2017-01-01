Глава Перми разрешил водителям не платить за парковку из-за сильных снегопадов

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Фото: Константин Долгановский

В пятницу, 1 февраля, пермские водители могут не платить за стоянку на платной парковке. По крайней мере, они не будут привлекаться за это к административной ответственности. Об этом сообщил глава города Дмитрий Самойлов на своей страничке в Instagram.

Причиной такого решения стали сильные снегопады, которые «накрыли» город с вечера 31 января и, по прогнозам синоптиков, могут продлиться до 2 февраля. На данный момент это самые сильные снежные осадки нынешней зимы.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Ночь и ближайшие несколько дней для дорожных служб будут напряжёнными. Снегоуборочная техника выведена на уборку улиц. Сейчас первоочередная задача —обеспечить уборку проезжих частей и тротуаров. В связи со сложными погодными условиями 1 февраля водители, не оплатившие платную парковку, не будут привлекаться к административной ответственности. Одновременно с этим будет усилен контроль за автомобилями, паркующимися с нарушением правил дорожного движения и создающими дополнительные помехи для транспорта и снегоуборочной техники.

Отметим, что в связи с погодными условиями на улицах города круглосуточно работают 380 единиц техники — вся техника, которая имеется в городе.