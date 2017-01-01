Экс-координатор пермского штаба Навального покинула Россию

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Экс-координатор пермского штаба политика Алексея Навального, Наталья Вавилова, покинула Россию вместе с семьёй. Они уехала жить в Германию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Как сообщает интернет-издание «Звезда», координатор штаба сменился ещё осенью минувшего года — им стал Сергей Ухов. Поскольку эта должность техническая, они не стали придавать это публичной огласки.

Кроме того, активисты штаба и сама Наталья отметили, что её отъезд не связан с политическими мотивами или каким-либо преследованием.