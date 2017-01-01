Пермский край стал третьим в России по числу доноров костного мозга

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Фото: Фонд «Дедморозим»

Почти 30 пермяков стали последним шансом на выздоровление для больных лейкозом по всей России. В 2018 году ещё 808 человек согласились поделиться лекарством от рака, вступив в Национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. Таким образом, Пермский край стал одним из основных «поставщиков» доноров в стране. Об этом рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».

Опередили прикамцев только жители Татарстана (2434 донора) и Москвы (1990 доноров). Всего в 2018 году Национальный регистр пополнился на 13,5 тыс. добровольцев.

Сейчас из Пермского края в регистре состоят 3735 человек. Из них 28 были «инициированы», то есть генетически подошли больным лейкозом пациентам и стали их последней надеждой на выздоровление.

Наталья Цветаева, координатор проекта «Донорство ума» в Перми:

— Существует понятие «генетического сообщества», которое означает, что найти донора в родном городе более вероятно, чем в другом. В этом смысле Пермский край уникален, потому что у нас находятся доноры для всей России, это связано с историческим развитием территории. Сейчас каждый 130-й доброволец из Пермского края инициируется. Чем больше будет таких добровольцев, тем большее количество людей врачи смогут спасти от рака.

В 2015 году фонд «Дедморозим» организовал сдачу крови на типирование в лабораториях «Медлабэкспресс», создав таким образом крупнейшую в России сеть из пунктов приёма доноров. Также фонд регулярно проводит выездные донорские акции. Самая масштабная из них прошла в 2018 году в Губахе, тогда в регистр вступили 153 добровольца.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга в Пермском крае, достаточно прийти в любую лабораторию «Медлабэкспресс» и сдать 9 мл крови. Из Перми образцы крови отправляются в Казанский федеральный университет, где проходят HLA-типирование, его результаты и хранятся в регистре. Если ваши данные совпадут с данными заболевшего лейкозом, вам позвонят из регистра и предложат стать реальным донором. Процедура анонимна, добровольна и безвозмездна.

Узнать, как поделиться лекарством от рака, можно на сайте «Дедморозим» или по телефону горячей линии 8 (342) 270-08-70.