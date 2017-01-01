Бывший мэр Чайковского получил три года колонии общего режима Алексея Третьякова взяли под стражу прямо в зале суда

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Сегодня, 31 января, Чайковский городской суд вынес приговор экс-главе города Алексею Третьякову. Он обвинялся в превышении должностных полномочий. Установлено, что в 2017 году Алексей Третьяков незаконно принял решение о предоставлении своей подчинённой муниципальной квартиры. Впоследствии эту квартиру незаконно передали в собственность её несовершеннолетней дочери.

По закону за это преступление предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет. Как сообщили «Новому компаньону» в Чайковском городском суде, бывшего мэра приговорили к трём годам колонии общего режима. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Алексей Третьяков может обжаловать приговор в течение 10 дней.