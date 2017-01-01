Пермская ТПП определила направления международного сотрудничества на 2019 год

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Стал доступен план торгово-экономических миссий Пермской торгово-промышленной палаты на 2019 год. Как сообщили в палате, компании и предприниматели Пермского края смогут принять участие в 24 бизнес-миссиях: шести выездных в регионы России, 14 заграничных, ещё шесть зарубежных делегаций приедут с деловыми визитами в Пермь. В этом году палата открывает новые направления: российские Ярославль и Новосибирск, Фергана (Узбекистан) и Белград (Сербия).

Пермь с официальным деловым визитом посетят бизнес-делегации из Киргизии, Сербии, Армении. Второй год подряд Пермская ТПП организует на территории региона приём бизнесменов из Италии и Болгарии. Представители компаний из Чехии прибывают в Пермь 11 февраля и рассчитывают найти в регионе партнёров из числа строительных и медицинских учреждений.

В рамках развития межрегионального сотрудничества Пермская ТПП организует визиты в Казань, Уфу, Екатеринбург на международную промышленную выставку «ИННОПРОМ», Нижний Новгород. В 2019 году открываются два новых российских направления — Ярославль и Новосибирск, палата ранее не проводила биржу деловых контактов в этих городах.

Как пояснили в палате, по зарубежным направлениям наиболее активно будет идти работа с Германией (за год будет организовано два выезда в различные города), Узбекистаном (бизнес два раза посетит Ташкент и впервые побывает с Пермской ТПП в Фергане) и Китаем (в июне пермские компании встретятся с местным бизнесом в Шанхае, а в сентябре посетят с деловым визитом Циндао). Кроме того, весной Пермская ТПП организует деловые визиты в Сербию, Казахстан и Азербайджан; летом — в Беларусь; осенью — в Австрию, Словакию и Вьетнам. В понедельник, 4 февраля, стартует первая в этом году бизнес-миссия Пермской ТПП в город Лейпциг (Германия).

Отметим, в распоряжении палаты находится сеть из порядка 180 торгово-промышленных палат в регионах России и более 30 представительств ТПП РФ за рубежом. Консультационные, организационные и экспертные услуги обеспечивают комплексную поддержку участников внешнеэкономической деятельности.