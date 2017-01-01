Уход за ребёнком: отпуск или работа Пермские эксперты рассуждают о том, можно ли зачесть в стаж воспитание детей до трёх лет

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Фото: Игорь Катаев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в понедельник, 28 января, выступила с предложением засчитывать в трудовой стаж период, который женщина провела за воспитанием ребёнка. «Я выступаю за то, чтобы домашняя работа по воспитанию детей засчитывалась в общий трудовой стаж женщины», — приводит слова уполномоченного ТАСС.

Кроме того, Москалькова предлагает разрешить мамам работать дистанционно, если это не влияет на воспитание детей и является необходимостью.



Руководители пермских общественных организаций, объединяющих многодетных мам, в целом поддерживают такую инициативу.

Председатель региональной общественной организации «За права многодетных Пермского края» Людмила Ёлтышева считает, что такая инициатива должна как можно скорее воплотиться в жизнь. «Воспитание детей — это само по себе большая работа. Если сложить все заботы, то она продолжается 24 часа в сутки. Естественно, у многих мам просто не остаётся времени на работу», — поясняет Людмила Ёлтышева.

По словам собеседника, чем больше у мамы детей, тем в принципе сложнее найти работу. Поэтому у многих получается большой пробел в трудовой книжке. «Лично у меня трудовой стаж составляет всего четыре с половиной года. Естественно, это отразится на будущей пенсии», — отмечает Ёлтышева.

Председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова полагает, что, при всех плюсах инициативы, к ней нужно подходить взвешенно. «Нужно чётко определить критерии и результат воспитания детей, — говорит Ермакова. — У всех мам ситуации разные. Если мама не справляется с работой или подработкой одновременно воспитывая детей, то эта инициатива позитивная. Но если мама и не работает, и почти не занимается воспитанием, тогда возникают сомнения».

По словам Ермаковой, эта позитивная в целом инициатива должна пройти серьёзный этап обсуждения «если, конечно, она будет близка к реализации». «Могут возникнуть «подводные камни». Например, многие мамы параллельно подрабатывают, но официально не оформлены как ИП. В случае воплощения идеи этим мамам придётся «легализовываться», а это может дополнительно лечь налоговым бременем», — считает общественница.

Кроме того, непонятно, как отреагируют работодатели в тех случаях, когда работник числится на предприятии, но находится в декрете. «Я бы предложила в дополнение к инициативе сделать понятным закон о самозанятых, где были бы подробно прописаны все нюансы, затрагивающие мам», — продолжает Ирина Ермакова.

Но, по словам Ирины Ермаковой, в принципе инициатива Москальковой «лучше, чем ничего». Другое дело, что на начальном этапе предлагается много хороших инициатив, только большинство из них так и остаются в этом статусе.

В идеале нужно, чтобы все социальные выплаты, полагающиеся мамам, находящимся в декрете до полутора лет, были «продлены» на срок до трёх лет. А далее им бы засчитывался только трудовой стаж до момента, когда ребёнок пошёл в школу, рассуждает доцент кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ Людмила Соболева.

По её словам, в этом случае будет соблюдаться баланс между социальными выплатами, то есть нагрузкой на бюджет, и трудовым стажем. «Мамы сами бы решали, что им важнее — непрерывный стаж или реальная работа», — рассуждает Соболева.

С точки зрения защиты женщин с детьми инициатива положительная, потому что им идёт в зачёт непрерывный трудовой стаж, а работодатель фактически не несёт дополнительных расходов, говорит руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова. Но по факту это может вылиться в проблемы при дальнейшем трудоустройстве: «Когда мама спустя несколько лет «декрета» решит выйти на новую работу и укажет в резюме этот период в качестве опыта, то здесь может возникнуть ситуация, когда работодатель нанимает вроде бы человека с большим опытом, но при этом реального опыта у работника немного».

Инициативу Татьяны Москальковой нужно рассматривать «не как новую льготу, для которой необходимо изыскивать дополнительные средства федерального бюджета, а как новую дополнительную меру государственной поддержки женщин, родивших детей и осуществляющих уход за ними, считает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Дело в том, что в последние два года в России и в Пермском крае, по его словам, вновь наметилась тенденция к снижению рождаемости, что сказалось на естественной убыли населения. Принятые на федеральном и региональном уровнях дополнительные меры социальной поддержки женщин, родивших детей и осуществляющих уход за ними, пока должного эффекта не дали, говорит омбудсмен. Среди дополнительных мер по стимуляции первых и последующих рождений неоднократно предлагались такие меры, как оплачиваемый отпуск маме для ребёнка от полутора до трёх лет, но пока эта инициатива не нашла поддержки в российском парламенте.

Он отмечает, что мера поддержки, предложенной Москальковой, имеет отсроченный во времени эффект. «Родив сегодня, 20-летняя мама сможет воспользоваться данной мерой поддержки лишь через 40 лет, когда у неё наступит пенсионный возраст. Кроме того, в условиях реализации эксперимента по самозанятости граждан в ряде субъектов России можно было бы рассмотреть вариант ухода не только за детьми, но и за пожилыми родственниками на дому. И в этом случае не нужно было бы устанавливать дополнительные социальные пособия, а выплачивать вознаграждение за вычетом налога, установленного для самозанятых», — считает Павел Миков.