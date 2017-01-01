Оркестр musicAeterna номинирован на Opera Awards

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Фото: Никита Чунтомов

Оркестр musicAeterna Пермского театра оперы и балета вошёл в число номинантов престижной международной премии Opera Awards — оперного аналога «Оскара». Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии в Лондоне 29 апреля. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Оркестр номинирован на премию уже во второй раз. Конкуренцию ему в номинации «Оперный оркестр» в этом году составляют оркестры Оперы Лос-Анджелеса, Московского театра «Новая опера», Королевского театра Дании, Королевского театра в Ковент-Гарден и Берлинской государственной оперы.

Премия вручается в 18 номинациях. Полный список номинантов доступен на сайте премии. Кроме того, в номинации «Дебютант» на премию выдвинут дирижёр и музыкант Максим Емельянычев, ранее выступавший в составе оркестра musicAeterna и продолживший сотрудничество с театром в качестве дирижёра. В прошлом году лауреатом премии Opera Awards стал хор musicAeterna.

Международная премия Opera Awards создана в 2012 году английским бизнесменом, поклонником оперного искусства Гарри Хайманом и редактором Opera Magazine, музыкальным критиком The Sunday Telegraph Джоном Элисоном, который сейчас возглавляет жюри премии. Первое награждение состоялось в 2013 году.