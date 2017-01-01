Названа предварительная причина обрушения перекрытий дома на ул. Революции

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Фото: Константин Долгановский

Представители администрации Свердловского района провели очередную встречу с жителями, эвакуированными из жилого многоквартирного дома по улице Революции, 3/1.

Напомним, обрушение плит перекрытия на техническом этаже дома произошло в минувшее воскресенье, 27 января. Сразу же после этого городские власти приняли решение временно расселить жильцов дома.

Как сообщает сайт городской администрации, встречу, на которой присутствовали более 150 человек, провёл глава районной администрации Андрей Усов. По словам чиновника, предварительно установлено, что перекрытия технического этажа дома сложились из-за треснутого шва ригеля. Причины, по которым это произошло, предстоит определять специалистам. Они проведут о какой причине разошелся шов на конструкции, предстоит определить специалистам дополнительно комплексное обследование дома. Ориентировочно, оно может занять до полутора месяцев. В настоящее время по словам чиновников, угрозы обрушения дома нет. Он подключён к коммуникациям.

Пермякам, эвакуированным из своих квартир, на период обследования дома, предложено арендовать жильё. Городские власти обещают возместить затраты на аренду.

«Сейчас департамент социальной политики администрации Перми готовит пакет документов, необходимый для выплаты компенсации. Информация об этом будет сообщена дополнительно», — сообщается на сайте горадминистрации.