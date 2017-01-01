Дмитрий Самойлов завёл аккаунт в Instagram и предупредил о рекордном снегопаде

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Глава Перми Дмитрий Самойлов завёл аккаунт в Instagram и сразу же выложил первый пост о надвигающихся сильных снегопадах.

«На Пермь надвигается очень сильный снегопад, по прогнозам, рекордный за эту зиму. С 31 января по 2 февраля в городе может выпасть порядка 12 мм осадков, это около четверти месячной нормы. Потом неделя гарантированного похолодания до минус 30 градусов. Сочетание таких условий создаёт серьёзное испытание для всех дорожных служб. В связи с этим ввожу в Перми режим повышенной готовности, мобилизуем всю технику, увеличиваем количество снегоуборочных машин до 380 единиц», — написал градоначальник.

По его словам, главная задача — обеспечить безопасность дорожного движения и нормальную работу общественного транспорта. Глава Перми предупредил, что утром в пятницу лично проверит, как отработали подрядчики.