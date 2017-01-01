Жители «Гулливера» по достоинству оценили технологии «умного дома», которым оснащён ЖК

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Фото: пресс-служба компании

Всего два месяца прошло со дня ввода в эксплуатацию дома 54 на ул. Революции, входящего в ЖК «Гулливер», а уже около 90% собственников въехали в свои квартиры. Многие заселились в декабре и встречали Новый год на новом месте. В январе ещё больше новосёлов заехали в свои жилища. Стоит взглянуть на высотное здание недалеко от перекрёстка улиц Революции и Куйбышева рано утром или вечером, когда сумерки опускаются на город, становится понятно, что дом «ожил», — во многих окнах горит свет.

Высокое качество отделки и организованная инфраструктура дома позволили собственникам без промедления заселяться в новое жильё.

Для покупателей недвижимости на ул. Революции, 54 термин «отделка под ключ» не остался стандартной фразой договора. Жильцы отмечают качественную отделку и своих квартир, и всего объекта. Поэтому, получив ключи, большинство сразу приступили к переезду.

Жители новостройки впечатлены технологиями «умного дома», которыми оснащены квартиры. Многие ещё не совсем привыкли, что управлять жильём можно удалённо, используя интернет.

Но, по признанию тех, кто уже освоил «умные» технологии, делать это чрезвычайно удобно. Оценили жители и такую современную опцию новостройки, как келлеры. Кладовые в цокольной части высотки снимают массу вопросов на тему, где и как хранить сезонные вещи. Новосёлы признаются, что из таких деталей и складывается комфорт.

Благоустройство придомовой территории также свидетельствует о стремлении застройщика сделать жизнь в «Гулливере» максимально комфортной. Детская и спортивная площадки во дворе, ограниченном для проезда машин, бесспорно, очень важны для центра города. Осенью, когда подрядчики проводили основные работы по благоустройству территории, были высажены молодые деревья и кустарники. Вдоль улицы Революции посадили ели, которые не только украшают двор, но и служат естественной защитой от дороги. Застройщик не ограничился зелёными насаждениями в этом месте. Учитывая, что транспортную магистраль будут расширять, в целях звукоизоляции придомовой территории от улицы Революции установлен специальный экран.

В настоящее время квартиры продаются в ещё трёх строящихся домах «Гулливера». Те, кто интересуется приобретением недвижимости в ЖК «Гулливер», могут получить информацию на сайте gulliverperm.ru или в офисе продаж по адресу ул. Куйбышева, 61 или по телефону 2-155-775.

Застройщик — АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация — на сайте gulliverperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»