ТОСЭР «Чусовой» заняло четвёртое место в России по количеству резидентов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

г. Чусовой

Фото: Игорь Катаев

На территории опережающего социально-экономического развития «Чусовой» (ТОСЭР «Чусовой») осуществляют свою деятельность 10 резидентов, шесть из которых привлечены в 2018 году. По состоянию на декабрь 2018 года она заняла четвёртое место по количеству резидентов среди 65 ТОСЭР моногородов Российской Федерации (после Тольятти, Набережных Челнов и Новокузнецка).

В 2018 году резидентами в Чусовом создано 247 новых рабочих мест и вложено 264 млн руб. инвестиций. Проекты резидентов за время их реализации предусматривают создание не менее 431 нового рабочего места и 363 млн руб. инвестиций.

Как отметил заместитель председателя правительства Прикамья, министр территориального развития Александр Борисов, в этом году на рынке труда Чусового отмечено снижение уровня безработицы до 1,5% и приближение к среднекраевому показателю в 1,2%.

Дополнительно для привлечения новых резидентов разработан законопроект Пермского края, который предусматривает предоставление земельных участков резидентам ТОСЭР в моногородах в аренду без торгов. Закон уже принят в первом чтении 29 ноября 2018 года.

ТОСЭР даёт возможность бизнесу, создающему в моногороде новые рабочие места, стать резидентом и получить налоговые льготы и сниженные в несколько раз тарифы страховых взносов. С информацией о льготах для резидентов ТОСЭР, нормативных правовых актах, устанавливающих требования к резидентам ТОСЭР и порядок получения статуса резидента ТОСЭР, можно ознакомиться на официальном сайте министерства территориального развития Пермского края по ссылке.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края