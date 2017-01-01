Пермячка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в БЦ «Бажов», вышла из комы

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Об этом порталу 59.ru рассказала падчерица женщины Дарья. По её словам, Анастасия (так зовут пострадавшую) пришла в себя и разговаривает с близкими. Ей лучше.

«Динамика стабильно положительная, она выздоравливает, но про выписку говорить ещё рано — у нее было много травм, которые сейчас требуют наблюдения. Сейчас лежачий режим, потом выпишут корсет, и только тогда будут переводить на не лежачий», — приводит слова девушки онлайн-издание.

Анастасия выпрыгнула из окна при пожаре в бизнес центре «Бажов», ул. Монастырская, 12а, который произошёл 17 января. При падении она получила серьёзную травму спины и была введена в искусственную кому. На просьбу сдать кровь для пострадавшей откликнулось множество пермяков.

Напомним, в результате пожара на третьем этаже здания пострадали 14 человек, шестеро, включая Анастасию, были госпитализированы. Предварительная причина возгорания — нарушения правил эксплуатации электроприборов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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