Оборот розничной торговли в Прикамье за год вырос почти на 6%

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Фото: Константин Долгановский

По информации Пермьстата, оборот розничной торговли в Пермском крае за период с января по декабрь 2018 года сложился в сумме 540,56 млрд руб., что составляет 105,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Таким образом, общий оборот розницы в крае вырос почти на 6%. На 95,5% он формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5%.

При этом в регионе упал оборот общественного питания. За минувший год он сложился в сумме 22,4 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 8,3% ниже, чем год назад.