«Лыжня России» пройдёт в Перми 9 февраля

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Фото: Ирина Молокотина

В субботу, 9 февраля, в Перми пройдут массовые лыжные забеги «Лыжня России». Об этом сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Место проведения — СК «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 22). Планируется, что в этом году участие в мероприятии примут порядка 6 тыс. жителей краевой столицы. В зависимости от возраста участникам будет предложено преодолеть одну из трёх дистанций: 2019 м, 5 или 10 км.

Электронная регистрация участников будет продолжаться с 1 по 8 февраля на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края.

Заявку можно подать и лично с 4 по 8 февраля с 14:00 до 19:00 по адресам: ДС «Орлёнок» (ул. Сибирская, д. 47), УДС «Молот» (ул. Лебедева, д. 13), СК им В. П. Сухарева (шоссе Космонавтов, д. 158а), СК «Прикамье» (ул. Ласьвинская, д.1). Участники соревнований допускаются только при наличии медицинской справки.

«Лыжня России» проводится Министерством спорта РФ совместно с Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР) ежегодно с 1982 года. Каждый сезон в ней принимают участие сотни тысяч любителей спорта и здорового образа жизни из десятков регионов РФ.

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