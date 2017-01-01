Департамент земельных отношений Перми переведёт на электронные платежи 90% арендаторов Чиновники рассчитывают, что это повысит платёжную дисциплину и темпы сокращения задолженности

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Фото: Константин Долгановский

К концу 2020 года департамент земельных отношений администрации Перми планирует перевести до 90% арендаторов муниципальных участков на электронные платежи и документооборот в рамках проекта «Электронное землепользование». Об этом сообщила начальник департамента Ольга Немирова.

Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений Перми:

— Сейчас у нас зарегистрировано 5342 договора аренды (участки общей площадью 11,4 млн кв. м) , из них примерно 1,7 тыс. внесены пользователями в личный кабинет, позволяющий осуществлять дистанционные оплаты и осуществлять электронный документооборот. Наш план — к концу 2020 году перевести до 90% арендаторов на эту площадку.

«Электронное землепользование» является продолжением прошлогоднего проекта «Платим за землю правильно», который направлен на улучшение платёжной дисциплины и сокращение дебиторской задолженности. Есть и третья, не менее важная цель — облегчить процедуру оплаты и сократить «бумажную волокиту».

По словам Немировой, если арендатор знает, что сможет все формальности уладить в течение одного дня без необходимости стоять в очередях в самом департаменте и в банке для проведения оплаты, то автоматически повышается и платёжная дисциплина.

«Сейчас в личном кабинете можно самостоятельно получить информацию о состоянии своего договора, сформировать отчётность за определённый период, а также произвести оплату в режиме онлайн. Совместно с разработчиками мы начали прорабатывать возможности подачи и получения части документов в режиме онлайн, электронной записи к некоторым специалистам, а также наполнение личного кабинета актуальной информацией в части земельного законодательства, которая может понадобиться землепользователям», — поясняет Ольга Немирова.

Кроме того, в этом году внедряется ещё одно нововведение — оцифровка архивных документов, хранящихся в департаменте. По словам Немировой, внедрение проектов является уникальным для России: «нечто подобное есть только в Москве».

Первые итоги новых проектов — сокращение задолженностей. В январе 2019 года в сравнении с январём 2018 года она сократилась на 15,9% и составила 437,5 млн руб. До этого ежегодные сокращения долгов составляли 7—9%. Всего по данным на январь зарегистрировано 3,7 тыс. договоров, по которым есть задолженности. В январе прошлого года таковых было 4,1 тыс.

По тем должникам, которые не реагируют на претензии департамента, в суды направляются иски о взыскании средств. По данным департамента, всего было направлено 1264 иска, из них удовлетворено 843, взыскано 162,4 млн руб.

В департаменте назвали и самых крупных должников на данный момент. Больше всего городу задолжал Пермский региональный центр ДОСААФ России — 3,5 млн руб. Далее следуют «Трест №14» — 1,4 млн руб., и компания «Консалтинг-сервис» — 984 тыс. руб.