Лысьвенский завод подозревают в загрязнении почвы нефтепродуктами

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Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения отходами нефтепродуктов земляного участка, эксплуатируемого ООО «ММК — Лысьвенский металлургический завод». Дело возбуждено по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли) по результатам прокурорской проверки. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

При отборе проб почвы специалисты выявили превышение содержания нефтепродуктов на местности, в результате чего загрязнён пустырь площадью около 20 тыс. кв. м в северо-западной части земельного участка в Лысьве, на которой расположено предприятие.

Ход расследования находится на контроле у Лысьвенской городской прокуратуры. В ведомстве отмечают, что в 2018 году на территории края было зарегистрировано 14 аналогичных преступлений.