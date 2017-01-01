В Пермь с визитом приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

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Фото: caoinform.ru

В 2019 году Пермский край с визитом приедет предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Об этом сообщил пресс-секретарь Русской православной церкви, священник Александр Волков. По его словам, причиной визита является то, что патриарх ещё не был в нашем регионе, — он хочет пообщаться с верующими и просто местными жителями.



«Патриарх не посетил в России примерно семь регионов из всех имеющихся. Регионы, которые он не посетил, он обязательно тоже хочет посетить. Конечно, это и южные наши регионы —Чечня, Ингушетия, Осетия, это и Забайкальский край, и Пермь, несколько епархий в других регионах», — рассказал Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Дата и программа визита пока не определены, о них станет известно позже.