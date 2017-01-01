В Пермь с визитом приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
В 2019 году Пермский край с визитом приедет предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Об этом сообщил пресс-секретарь
Русской православной церкви, священник
Александр Волков. По его словам, причиной
визита является то, что патриарх ещё не
был в нашем регионе, — он хочет пообщаться
с верующими и просто местными жителями.
«Патриарх не посетил в России примерно семь регионов из всех имеющихся. Регионы, которые он не посетил, он обязательно тоже хочет посетить. Конечно, это и южные наши регионы —Чечня, Ингушетия, Осетия, это и Забайкальский край, и Пермь, несколько епархий в других регионах», — рассказал Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
Дата и программа визита пока не определены, о них станет известно позже.