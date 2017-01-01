Дом-музей Н. Г. Славянова закрывается на реконструкцию

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С 4 февраля Дом-музей Н. Г. Славянова закрывается на ремонт и реконструкцию. Всех пермяков и жителей нашего города приглашают посетить музей в его сегодняшнем состоянии — увидеть оригинальную композицию 1988 года. По словам сотрудников музея, «потом всё будет по-другому». В оставшуюся до закрытия неделю музей работает в обычном режиме: с 10:00 до 18:00.

Экспозиция музея, созданная в 1988 году, обновлялась в 1995 и 2004 годах и сейчас нуждается в перестройке, дополнении новыми материалами. Также требуется реконструкция самого здания Дома-музея.

Реконструкция музея будет идти поэтапно, одновременно с ней будет вестись и создание новой экспозиции. Будет проведена перепланировка зоны обслуживания посетителей: здесь планируется создание интерактивной комнаты для занятий с детской аудиторией (проведение занятий, мастер-классов и т. д.). В этом году планируется перестроить мемориальную экспозицию. Она представит новые архивные материалы, связанные с биографией Н. Г. Славянова. Предварять мемориальную часть будет раздел «Предшественники Н. Г. Славянова», который познакомит посетителей музея с физиками, открытия которых создали научную основу для изобретения Славянова.

Музей располагается в памятнике архитектуры XIX в., доме, построенном по проекту горного инженера Н. Г. Славянова в 1888 г. на средства казны как квартира помощника горного начальника Пермских пушечных заводов в Мотовилихе. В 1888—1893 годах Н. Г. Славянов проживал в нём с семьёй (современный адрес — ул. Революции 1905 года, 37). Часть здания была оборудована изобретателем под лабораторию-мастерскую.

Отметим, Дом-музей Н. Г. Славянова — единственный в крае музей, посвящённый представителю технической интеллигенции, учёному-металлургу. В его создании наряду с сотрудниками краеведческого музея (Т. П. Чуракова, В. А. Баландин) и Пермского машиностроительного завода им. В. И. Ленина принимали участие учёные кафедры сварочного производства Пермского политехнического института (В. В. Каратыш, Т. Ф. Мочалова). С самого основания он являлся не только мемориальным, но и научно-техническим музеем, дающим представление о видах и процессах сварки. Помимо этого, на выставочных площадях в музее постоянно работали различные временные выставки, связанные с историей промышленного производства, науки и техники.

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