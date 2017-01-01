Партийный апгрейд В «Единой России» создана комиссия по этике и переизбраны руководящие органы в регионах

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Фото: Константин Долгановский

В Перми 29 января состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Основная часть повестки дня была посвящена изменениям, которые были внесены в устав партии «Единая Россия» на XVIII съезде партии, прошедшем 8 декабря 2018 года. Новая редакция устава зарегистрирована Минюстом РФ, и, согласно законодательству, это вызвало необходимость привести в соответствие и региональные документы партии. Прежде всего — провести партийные конференции и вновь избрать органы управления реготделениями.

«Внесение изменений и дополнений в устав «Единой России» продиктовано необходимостью приведения отдельных положений устава в соответствие с практической деятельностью партии», — сообщил делегатам конференции секретарь реготделения Вячеслав Григорьев.

Изменения связаны с расширением полномочий президиума Регионального политсовета, который определён постоянно действующим выборным коллегиальным органом регионального отделения «Единой России». Раньше таким органом являлся Региональный политический совет.

Также в числе наиболее важных изменений устава — принятие идеологии и создание этических норм, которые обязаны соблюдать члены и сторонники партии, а также кандидаты, выдвинутые партией в органы власти, даже если они не являются членами и сторонниками «Единой России». Для проверки соблюдения этических норм создана партийная комиссия по этике.

В повестке дня конференции 29 декабря было сложение полномочий секретаря регионального отделения «Единой России» Пермского края, политсовета и президиума политсовета. Соответственно, секретарь и органы управления были переизбраны.

Тайным голосованием на альтернативной основе подавляющим большинством голосов секретарём регионального отделения был вновь избран Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской думы. Делегаты утвердили состав регионального политического совета, в который вошли 60 человек, а также президиума политсовета в количестве 20 человек.

Состав регионального политического совета партии «Единая Россия» Пермского края:

Григорьев Вячеслав Вениаминович, Бойченко Александр Юрьевич, Борисовец Юрий Львович, Булдашов Сергей Николаевич, Ветошкин Сергей Александрович, Гарслян Армен Гайосович, Клепцин Сергей Витальевич, Кузнецов Александр Павлович, Малютин Дмитрий Васильевич, Миролюбова Татьяна Васильевна, Папков Игорь Валентинович, Плюснин Виктор Борисович, Самойлов Дмитрий Иванович, Сухих Валерий Александрович, Третьяков Александр Владимирович, Тушнолобов Геннадий Петрович, Уткин Юрий Аркадьевич, Шилов Геннадий Михайлович, Алаев Игорь Юрьевич, Байдин Дмитрий Владимирович, Батуева Мария Фёдоровна, Блюмин Алексей Александрович, Болквадзе Арсен Давидович, Борисов Александр Валерьевич, Борисов Михаил Александрович, Вагин Игорь Сергеевич, Володина Галина Емельяновна, Востриков Юрий Геннадьевич, Гимерверт Александр Леонидович, Дашкевич Анатолий Вячеславович, Дёмкин Алексей Николаевич, Дьяков Сергей Петрович, Желудков Евгений Викторович, Жуков Владимир Юрьевич, Ибраев Сергей Минниханович, Ивонин Александр Валентинович, Карабатов Евгений Вячеславович, Климов Сергей Аркадьевич, Кобелев Виктор Николаевич, Козюков Александр Михайлович, Кокшаров Роман Александрович, Конопаткина Тамара Николаевна, Королёва Лидия Владимировна, Корюкина Ирина Петровна, Кузнецов Василий Владимирович, Кульпин Игорь Владимирович, Новосёлов Игорь Андреевич, Политов Леонид Вячеславович, Савельева Елена Вячеславовна, Сапко Игорь Вячеславович, Трапезников Валерий Владимирович, Ушаков Денис Вячеславович, Филиппов Александр Егорович, Хазиев Ирек Маратович, Черепанов Павел Николаевич, Шакиров Рашид Саидович, Шатров Владимир Борисович, Швецов Станислав Андреевич, Шубин Игорь Николаевич, Яшкин Сергей Леонидович.

Состав президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Пермского края:

1. Григорьев Вячеслав Вениаминович, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края;

2. Бойченко Александр Юрьевич, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение»;

3. Борисовец Юрий Львович, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края;

4. Ветошкин Сергей Александрович, депутат Законодательного собрания Пермского края; региональный координатор партийного проекта «Российское село»;

5. Гарслян Армен Гайосович, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, депутат Законодательного собрания Пермского края;

6. Клепцин Сергей Витальевич, депутат Законодательного собрания Пермского края;

7. Кузнецов Александр Павлович, глава Пермского муниципального района;

8. Кузнецов Василий Владимирович, депутат Пермской городской думы, член Генерального совета партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Детский спорт» в ПФО;

9. Малютин Дмитрий Васильевич, депутат Пермской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия»;

10. Миролюбова Татьяна Васильевна, депутат Законодательного собрания Пермского края;

11. Папков Игорь Валентинович, депутат Законодательного собрания Пермского края;

12. Плюснин Виктор Борисович, депутат Законодательного собрания Пермского края;

13. Самойлов Дмитрий Иванович, глава города Перми;

14. Сухих Валерий Александрович, председатель Законодательного собрания Пермского края;

15. Третьяков Александр Владимирович, депутат Законодательного собрания Пермского края;

16. Тушнолобов Геннадий Петрович, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского края;

17. Уткин Юрий Аркадьевич, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы;

18. Шатров Владимир Борисович, депутат Законодательного собрания Пермского;

19. Шилов Геннадий Михайлович, депутат Законодательного собрания Пермского края;

20. Яшкин Сергей Леонидович, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»