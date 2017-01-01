Министру цифрового развития РФ представили опыт цифровизации «Протон-ПМ»

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В минувшую субботу, 26 января министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил производственную площадку ПАО «Протон-ПМ» в Новых Лядах и принял участие в рабочем совещании.

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Интегрированную структуру ракетного двигателестроения представили гендиректор АО «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский и заместитель гендиректора по развитию информационных технологий АО «НПО Энергомаш» Денис Савенков.

По словам министра, цифровизация в промышленности, в том числе в двигателестроительной отрасли, позволяет оптимизировать бизнес-процессы, сокращать время производства и возможные риски.

Игорь Арбузов представил Константину Носкову работу интегрированной структуры ракетного двигателестроения. «На всех её предприятиях бизнес-процессы организованы по единым стандартам, проводится единая техническая политика, выстраивается оптимальная кооперация с учетом загрузки производства, а лучшие практики, в числе которых и система менеджмента качества ПАО «Протон-ПМ», тиражируются на все компании нашего холдинга».

О цифровых технологиях проектирования и производства продукции на предприятиях структуры рассказал Денис Савенков. Он остановился на таких проектах, как создание цифрового двойника изделия и 3D-модели — подлинника конструкторской документации двигателя, развитие системы навигационного управления оборудованием, реализация проекта «Мобильный АРМ руководителя», создание корпоративного портала поколения 2.0, внедрение систем PLM и ERP.

Затем делегация познакомилась с производственными возможностями ПАО «Протон-ПМ», в том числе с универсальным автоматизированным комплексом термической обработки, и посетили стенд огневых испытаний, где наблюдали за испытанием двигателя РД-276 первой ступени ракеты-носителя «Протон-М».

НПО Энергомаш — ведущая компания в мире по разработке мощных жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) для космических ракет-носителей (входит в ГК «Роскосмос»). НПО Энергомаш обладает уникальным рядом ЖРД с диапазоном тяг от 60 до 1000 тс, которые могут соответствовать потребностям разработчиков ракет-носителей различных классов. Основано в 1929 г. Награждено орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и Октябрьской революции.

ПАО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш») — одно из ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России. Компания специализируется на изготовлении жидкостных ракетных двигателей и является координатором программы развития кластера ракетного и авиационного двигателестроения «Технополис «Новый Звёздный».

Источник — пресс-служба правительства Пермского края