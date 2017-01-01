С 1 февраля начнётся приём заявок на соискание Строгановской премии Он продлится до 22 апреля

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Фото: Константин Долгановский

Первый зампредседателя правления Пермского землячества, депутат Госдумы Игорь Шубин объявил о старте заявочной кампании на соискание Строгановской премии. Её присуждают пермякам за выдающиеся достижения и прославление своими делами Пермского края и его жителей. Сам приём заявок начнётся 1 февраля и закончится 22 апреля.

Как сообщил Игорь Шубин, в этом году они решили не вносить никаких новаций в список номинаций. Как и в прошлом году, номинаций пять: «За выдающиеся достижения в общественной деятельности», «За выдающиеся достижения в экономике и управлении», «За выдающиеся достижения в науке и технике», «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» и «За выдающиеся достижения в спорте». Ещё одна номинация — «За честь и достоинство» — присуждается по совокупности заслуг кандидата, с учётом их значимости для Пермского края и его жителей.

Также в этом году останется спецприз «Народное признание». Его обладателя определят исключительно по итогам онлайн-голосования. В прошлом году его получила пермский координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова — за неё отдали больше 1,5 тыс. голосов.

Сегодня на главной странице сайта Пермского землячества появилась форма для подачи заявок. При этом Игорь Шубин попросил жителей края качественно заполнять все поля заявки. Обязательно нужно указывать ФИО номинанта, прикреплять его фотографию, писать место работы или вид деятельности, а также указывать звания, награды и конкретные достижения в выбранной области. От человека, заполнившего заявку, также нужны адрес, телефон и электронная почта, чтобы организаторы могли уточнить данные о номинанте и дополнить информацию (заявки без данных отправителя рассматриваться не будут, так как запрещено самовыдвижение).

«Мы испытываем трудности, получая заявку, в которой недостаточно сведений о кандидате. Всегда очень сложно выбрать из ста кандидатов всего шесть. Идут серьёзные дебаты. Чтобы не ошибиться и выбрать кандидата, который действительно этого достоин, нам не раз приходилось брать тайм-аут и дополнительно запрашивать информацию об этом человеке у пермских организаций и федеральных структур», — пояснил Игорь Шубин.

Лауреату премии вручат 250 тыс. руб., диплом, серебряный нагрудный знак и статуэтку Аникея Строганова. Торжественная церемония награждения состоится в Москве в Колонном зале Дома Союзов, ориентировочно в конце мая — середине июня. Точную дату определят позже.