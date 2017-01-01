В экстрим-парке построят крытый спорткомплекс

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Экстрим-парк

Фото: Константин Долгановский

На территории пермского экстрим-парка появится крытый спортивный комплекс. По словам председателя комитета по спорту Перми Сергея Сапегина, проектно-сметная документация объекта уже прошла государственную экспертизу.

В здании планируется разместить тренажёрный зал, зал для занятий функциональным многоборьем, актовый зал для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб. Площадь всего здания превысит тысячу квадратных метров.

Конкурс на строительство нового объекта спортивной инфраструктуры планируется объявить после одобрения депутатами Пермской гордумы. Сам проект предполагается реализовать к 2020 году.

Сейчас на территории экстрим-парка расположены открытые спортивные площадки для воркаута, экстремальных видов спорта и многофункциональная площадка для командных игр: волейбола, баскетбола и футбола. Наличие трибун даёт возможность проводить соревнования разного уровня. Однако на территории парка отсутствуют отапливаемые помещения для переодевания, душевые, тренерские и медицинский кабинет, что делает процесс тренировок жителей некомфортным в зимний период.

Реализация инвестпроекта позволит сформировать на территории экстрим-парка полностью обеспеченный и самодостаточный спортивный объект с развитой инфраструктурой.