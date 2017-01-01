Из-за сообщений о взрывных устройствах во всех школах Перми отменили занятия

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, 29 января во всех школах Перми отменены занятия во вторую смену в связи с анонимными сообщениями о минировании. Детские сады и учреждения дополнительного образования работают в обычном режиме.

Напомним, 29 января в ряд организаций и учреждений региона посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании. Эвакуация уже прошла в магазине «Семья» на Борчанинова, гипермаркете «Лента» на ул. Героев Хасана, в администрации Перми на ул. Сибирской, школе №82 и школе №102 в Индустриальном районе города, школе №30. В социальных сетях также сообщается об эвакуации людей из ЦУМа, гимназии №7, ТЦ «Алмаз» и ТЦ «Мачта», а также из ряда больниц Березников.

Сейчас правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. В зданиях, откуда эвакуировали людей, работают кинологи. Однако пока признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники правопорядка призывают граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов.

Информация о минировании поступила также в учреждения Самары, Ижевска, Екатеринбурга, Верхней Пышмы.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться