Назначен руководитель Управления автодорог и транспорта Прикамья

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Сергей Сабуров

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, на должность руководителя краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края назначен Сергей Сабуров.

Приказ о его назначении 23 января подписал министр транспорта Николай Уханов.

Сергей Сабуров родился 9 мая 1985 года в Перми.

В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Пермский государственный технический университет» по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

С 2007 по 2011 год работал заместителем директора Пермского филиала ФГУП «РОСДОРНИИ»;

с 2011-го по 2014-й — начальник отдела эксплуатации и содержания объектов внешнего благоустройства в МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» Перми;

с 2014-го по 2015-й — начальник отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района Перми;

с 2015-го по 2017-й — начальник отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог управления дорожного хозяйства министерства транспорта Пермского края;

с 2017-го по 2019-й — заместитель руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.