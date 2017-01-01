Из учреждений Перми массово эвакуируют людей из-за сообщений о взрывных устройствах

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Фото: Константин Долгановский

В Перми идёт эвакуация людей из целого ряда учреждений города. Эвакуация уже прошла в магазине «Семья» на Борчанинова, гипермаркете «Лента» на ул. Героев Хасана, администрации Перми по ул. Сибирской, школы №82 и школы №102 в Индустриальном районе города, школе №30. В социальных сетях также сообщается об эвакуации людей из ЦУМа, гимназии №7, ТЦ «Алмаз» и ТЦ «Мачта», а также из ряда больниц Березников.

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, 29 января в ряд организаций и учреждений региона посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании.

Сейчас правоохранительными органами совместно с органами власти Пермского края проводится проверка поступившей информации. В зданиях, откуда эвакуировали людей, работают кинологи. По информации на 12:00 признаков закладки взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники правопорядка призывают граждан соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов.

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