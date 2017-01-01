Проект строительства бассейна на Вышке-2 разработают за 2,5 млн руб. Объект планируют построить в 2020-2021 годах

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Фото: Сергей Глорио

Вчера, 28 января, Управление капитального строительства администрации города Перми опубликовало итоги конкурса на разработку проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу Гашкова, 20а (микрорайон Вышка-2).

Согласно техническому заданию, строительство плавательного бассейна на Гашкова, 20а запланировано на 2020—2021 годы. Здание должно иметь 1—3 этажа и общую площадь не менее 3 тыс. кв. м. Пропускная способность плавательного бассейна должна составить 48 человек в смену, а развлекательного бассейна — 18 человек в смену. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта составляет 225,5 млн руб.

Начальная цена контракта на разработку проектной документации составила 3,34 млн руб. Источник финансирования — бюджет города. Заявки на участие в конкурсе принимались до 18 января. В итоге заявки прислали три пермские компании: ООО «РемСтройРесурс», ООО «ПрофПроект», ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС».

Все заявки признали соответствующими требованиям. Однако ООО «РемСтройРесурс» цену не снизил, ООО «ПрофПроект» предложил выполнить работы за 3,3 млн руб. (понижение на 1,2%), а ООО «Научный проектно-технологический институт «ОРТЭКС» — за 2,5 млн (понижение на 25,2%).

Учитывая, что «ОРТЭКС» оказался единственным из участников, кто предоставил комиссии успешный опыт выполнения похожих работ, победителем признали именно эту компанию. Подрядчик должен разработать всю проектную документацию в течение 240 календарных дней с даты заключение муниципального контракта.

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