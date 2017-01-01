Минстрою РФ предложат расширить критерии реестра проблемных объектов долевого строительства

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Фото: Игорь Катаев

Руководитель рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков Александр Якубовский предложит министрою РФ расширить критерии включения в реестр проблемных объектов долевого строительства. Соответствующие предложения, подготовленные по результатам сверки реестров проблемных объектов в регионах, в ближайшее время направят главе ведомства Владимиру Якушеву.

По его словам Александра Якубовского, складывается ситуация, когда регион или муниципалитет должен включить тот или иной объект в реестр проблемных по определенным критериям. При этом зачастую объекты не попадают в реестр из-за нежелания региональных или муниципальных властей, которые фактически пытаются замалчивать масштабы проблемы. В этой связи рабочая группа будет настаивать на пересмотре критериев попадания жилых объектов в реестр проблемных, отметил парламентарий.

Александр Якубовский, руководитель рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков:

— В реестр сейчас попадают далеко не все объекты, и как следствие, механизм их достройки зачастую не прорабатывается. Между тем, таких объектов, продажи квартир в которых велись не по договорам долевого участия, большое количество. Из-за этого у нас и идет постоянное расхождение в данных рабочей группы и министерства строительства и ЖКХ.

Кроме того, по словам Якубовского, серьезной оценки требует тот факт, что 103 застройщика, которым ранее страховые компании отказывали в страховании их деятельности ввиду их проблемности, теперь находятся в списке аккредитованных Дом.РФ.

Еще одна проблема, требующая решения — нехватка документов, необходимых для завершения строительства проблемных объектов. По словам Якубовского, зачастую бывает, что при вопросе о достройке домов прежняя компания-застройщик все свои разрешительные документы, в том числе разрешительные условия и проектно-сметную документацию, либо просто уничтожает, либо начинает препятствовать их передаче.

Отметим, в 17 субъектах России на сегодняшний день отсутствуют проблемные объекты долевого строительства, а всего в 68 субъектах в реестр включено 894 таких объекта.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»