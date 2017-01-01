Дети снова выступят на оперной сцене Школьники выйдут в опере Дмитрия Батина «Малахитовая шкатулка»

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Фото: МАОУ СОШ №9 им. Александра Пушкина

Уже не в первый раз взрослые и дети вместе исполнят оперу пермского автора Дмитрия Батина «Малахитовая шкатулка». Уже 3 февраля 2019 года Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского в очередной раз примет участников проекта «Дети на оперной сцене». Профессиональные артисты выведут на сцену необычных коллег — учащихся общеобразовательных школ Перми.

«Дети на оперной сцене» — гуманитарная инициатива театра и учителей музыки из пермских общеобразовательных школ.

В основе проекта лежит научное изыскание Института художественного образования Российской академии образования (РАО) — программа для школ по музыке «К вершинам музыкального искусства», которую создала на основе разработок Дмитрия Кабалевского кандидат педагогических наук Марина Красильникова.

Фото: МАОУ СОШ №9 им. Александра Пушкина

Проект был поддержан музыкальным и художественным руководством оперного театра, педагогическими и ученическими сообществами пермских школ и реализуется на протяжении более десяти лет. За это время на большой оперной сцене были исполнены с участием школьников «Борис Годунов» Мусоргского, «Царская невеста» и «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Малахитовая шкатулка» Дмитрия Батина.

Фото: МАОУ СОШ №9 им. Александра Пушкина

Вместе с пермскими школьниками исполнителями опер становились дети из Москвы, Якутии, Сербии. По словам руководителей проекта, «Дети на оперной сцене» — это грандиозный инструмент в работе школьного учителя в пространстве музыкальной культуры. Для учителя он уже давно стал технологией, но для ребёнка остаётся чудом.