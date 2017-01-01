В четверг пройдёт «горячая линия» по обслуживанию газового оборудования

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Фото: Константин Долгановский

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края совместно с прокуратурой Пермского края, администрацией города Перми и специалистами АО «Газпром газораспределение Пермь» проведёт «горячую линию» по вопросам пользования газом в быту и безопасной эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Горячая» линия пройдёт 31 января 2019 года с 13:00 до 17:00. Телефон «горячей линии» 8 (342) 241-14-50.

В ходе «горячей линии» жители смогут получить подробную информацию о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования, о порядке заключения договоров о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования со специализированными организациями; смогут ознакомиться со списком специализированных организаций; о сроках и периодичности проведения технических работ; о порядке оплаты; контактные номера телефонов специализированных организаций и т. д.

Как отмечают в ИГЖН, ответственность за содержание внутридомового газового оборудования (ВДГО) лежит на управляющей организации.

УК и ТСЖ обязаны заключить договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования со специализированной организацией. В то же время ответственность за содержание внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) лежит на собственнике помещения, он также обязан заключить договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования со специализированной организацией.

Инспекция напоминает, что нарушение правил пользования бытовым газом может привести к нанесению ущерба имуществу и необратимым последствиям для жизни и здоровья человека.