К 2021 году планируется газифицировать 66% территорий Пермского края

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В понедельник, 28 января, в Заксобрании прошло заседание рабочей группы по вопросам реформирования комплекса ЖКХ Пермского края. Как сообщили в пресс-службе правительства Прикамья, депутатам представили проект программы газификации региона до 2021 года.

Сейчас в крае реализуется первый этап программы, он продлится до конца 2019 года. В его рамках планируется газифицировать 43 населённых пункта, построить 679 км газопроводов. Сейчас уровень газификации региона оставляет порядка 64%.

Депутатам представили проект второго этапа программы (2020—2021 годы). Источниками для реализации программы выступают бюджеты Федерации, края и муниципалитетов, средства ПАО «Газпром» и АО «Газпром газораспределение Пермь», а также внебюджетные инвестиции. В целом на реализацию программы планируется выделить порядка 6 млрд руб., в том числе свыше 1 млрд из регионального бюджета. В результате реализации программы уровень газификации Пермского края должен достигнуть 66%.

Отдельным вопросом рассмотрели финансирование строительства газораспределительных линий со стороны местных администраций.

Виктор Плюснин, депутат Заксобрания Пермского края, руководитель рабочей группы по вопросам реформирования комплекса ЖКХ Пермского края:

— Необходимо сказать всем главам территорий, что не будет возможности делать проектно-сметную документацию на средства краевого бюджета. Должно прийти понимание: при желании газифицировать территорию нужно направлять свои средства на схему газификации и на проекты. Чтобы люди получили газ, муниципалитеты должны сформулировать свою позицию в виде разработки проектов, в том числе с привлечением средств населения.

По мнению депутата, это сформирует более ответственное отношение к вопросу газификации отдельной территории в плане эффективности по отношению к затраченным средствам.

Депутат краевого парламента Елена Зырянова подняла вопрос об энергетической обеспеченности отдельных населённых пунктов Коми-Пермяцкого округа. По её словам, северные территории округа должны иметь альтернативные источники энергоснабжения, так как газификация здесь невыгодна и неэффективна.

Елена Зырянова, депутат Заксобрания Пермского края:

— Сегодня недостаточно руководствоваться программой газификации, сегодня нужно составить программу стратегического энергоснабжения на территории Пермского края. Мы должны понимать, что есть территории, где никогда не будет газа, потому что экономически это нецелесообразно. Мы должны сказать этим территориям, какую возможную экономическую модель энергоснабжения они могут строить у себя. Предлагаю расширить программу газификации до программы энергетической стратегии.

Следующее заседание постоянно действующей рабочей группы решено посвятить вопросу использования альтернативных видов топлива.