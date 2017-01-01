Максим Решетников покинул президиум Госсовета

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Губернатор Пермского края Максим Решетников покинул президиум Государственного совета РФ в рамках прошедшей ротации. Персональный состав президиума определяется президентом России и подлежит ротации один раз в полгода. Соответствующий Указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, Максим Решетников являлся членом президиума с июля прошлого года. Он остаётся руководителем рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы».

В новый состав президиума вошли губернаторы Ставропольского и Краснодарского края, Пензенской, Псковской, Ивановской, Томской, Магаданской и Новосибирской областей. Возглавляет Госсовет президент России.