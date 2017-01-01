Публичные слушания по территории завода им. Шпагина и скверу им. Татищева пройдут 19 февраля

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Фото: Константин Долгановский

Власти Перми назначили дату публичных слушаний по территории завода им. Шпагина и скверу им. Татищева. Они пройдут 19 февраля по адресу ул. Борчанинова, 8 (общественный центр «Совет»). Начало — в 18:00.

На суд общественности представят проект, который предусматривает установление территориальной зоны общественных пространств и объектов культурного развития (ЦС-К) на территории завода Шпагина (улица Советская, 1), а также предельную высоту зданий и сооружений в 40 м. Проект также предполагает установление на земельном участке сквера им. Татищева зоны обслуживания и деловой активности городского центра (Ц-1) с предельной высотой зданий и сооружений 50 м.

Напомним, с заявлением в комиссию по землепользованию и застройке Перми обратились региональное министерство по управлению имуществом и земельным отношениям и ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края».

Проект решения с перечнем информационных материалов к нему будет опубликован в разделе «Публичные слушания» в течение 10 дней.

Участники публичных слушаний вправе представить предложения и замечания по проекту решения в письменной или устной форме в ходе проведения собрания, а также письменно в комиссию по землепользованию и застройке города Перми по адресу: 614000, Пермь, улица Сибирская, 15, кабинет 003, со дня размещения проекта решения на официальном сайте www.gorodperm.ru по 28 февраля.

Экспозиции проекта решения с перечнем информационных материалов к нему проводятся с 31 января по 28 февраля, в понедельник — четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00, по следующим адресам: ул. Борчанинова, 8 (общественный центр «Совет»), ул. Пермская, 57 (администрация Ленинского района города Перми), ул. Сибирская, 15, кабинет 108 (департамент градостроительства и архитектуры Перми).