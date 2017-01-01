Начался суд над пермским бизнесменом Сергеем Каштановым Его обвиняют в избиении 18-летней девушки

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Сергей Каштанов

Фото: Алексей Суханов

В Орджоникидзевском суде Перми начался судебный процесс над экс-гендиректором ООО «ЭКОЛ» Сергеем Каштановым. Его обвиняют в избиении 18-летней девушки летом минувшего года. Онлайн-трансляцию заседания вёл портал 59.ru.

Уголовное дело возбудили сотрудники отдела полиции по Орджоникидзевскому району города Перми по статье 116 УК РФ («побои») на основании заявления самой пострадавшей.

В ходе судебного заседания пострадавшая сообщила, что после произошедшего Каштанов и его люди предлагали её маме пойти на мировую и деньги взамен на то, что Лиза на суде поменяет показания и скажет, что никаких ударов по лицу не было.

Напомним, инцидент якобы имел место в июле прошлого года в районе Голованово. О произошедшем стало известно благодаря тёте девушки, которая 13 августа рассказала о произошедшем на своей странице в Facebook. В настоящее время её пост недоступен. Впоследствии Сергей Каштанов утверждал, что никакого избиения не было, а компания молодых людей, среди которых находилась пострадавшая, находилась на его частной территории, где распивала спиртные напитки.

Тогда Сергей Каштанов, отвечая на вопрос «Нового компаньона» о произошедшем, в крайне грубой форме отказался от комментариев.