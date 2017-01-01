Реальная зарплата в крае выросла на 6,2%

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Фото: Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь — ноябрь 2018 года реальная заработная плата жителей края (выплаченные суммы за вычетом налогов) выросла на 6,2%. При этом среднемесячная начисленная заработная плата сложилась в размере 34 516,9 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 8,2%.

Рост заработной платы объясняется ростом в структуре по некоторым видам экономической деятельности, поясняют в управлении экономического развития краевого минэка. Так, например, самый высокий рост заработной платы в ноябре 2018 года (по сравнению с ноябрём 2017 года) произошёл в области здравоохранения и социальных услуг (+14%), организациях финансовой и страховой сферы (+10,6%), учреждениях культуры, спорта, а также организации досуга и развлечений (+9,7%), строительстве (+9,2%).