Из акватории Камы отбуксировали все дрейфующие суда Благоприятные погодные условия позволили завершить операцию на день раньше

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Фото: Виталий Кокшаров

В понедельник, 28 января, к мукомольному заводу на временную стоянку были отбуксированы все дрейфующие в акватории Камы суда и дебаркадер.

Операция должна была проходить в два этапа, второй планировался сегодня, 29 января. Как уточнили в администрации Перми, решение о проведении всей операции за один день было принято в полевом штабе, развёрнутом на правом берегу Камы в районе городского пляжа.

Фото: Виталий Кокшаров

Для транспортировки плавсредств был выбран речной вариант. Для этого из Заостровского грузового узла (порт Пермь) к мосту прибыл буксир-толкач «Шлюзовой».

Подготовительные работы заняли всю первую половину дня. После обеда специалисты произвели сцепку буксира с первой группой плавсредств во главе с теплоходом «Иртыш». Их отбуксировали к мукомольному заводу. При этом на время движения «каравана» на полчаса перекрыли движение по Коммунальному мосту. Затем очередь дошла до дебаркадера.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Ближе к вечеру было принято решение завершить спецоперацию в этот же день и отбуксировать второй «караван», поскольку позволяли погодные условия.

Сергей Сергеев, руководителя ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей»:

— По ходу движения проверили толщину льда, определили, что он проходим. Прочистили от льда отстойный пункт, который запланировали, после чего завели страховочный трос на второй дебаркадер, чтобы его не унесло вниз по течению. Далее освободили от льда первую группу плавсредств, взяли на буксир весь «караван» и увели в отстойный пункт.

Фото: Виталий Кокшаров

Напомним, 22 января суда оторвались от берега в районе Перми I и дрейфовали в камских льдах недалеко от Коммунального моста. Находившиеся на судах во время отрыва трое человек — два охранника и рыбак — благополучно спасены вскоре после инцидента.