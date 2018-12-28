Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 29 января

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Мы с тобой одной цифры. Успешная реализация нацпроекта «Цифровая экономика» потребует от регионов кооперации.

Дмитрий Судаков: Меняйся или умрёшь. Руководитель проекта «Атлас новых профессий» — о том, почему многие профессии исчезнут уже через два года и будем ли мы к этому готовы.

Территория отставок. Губернатор сменил сразу двух министров.

На новый фронт. В реготделении ОНФ сменились все три сопредседателя.

От них зависит будущее. В педагогической гостиной на форуме «Образование и карьера» рассказали об образовательном проекте краевого Законодательного собрания.

Попали в сети. Традиционному ритейлу нужно искать новые подходы для удержания покупателя.

Александр Зорин: Цифровые технологии — лекарство от рецессии и кризиса в экономике. Директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» — о межрегиональном обмене IT-достижениями и важности человеческих ценностей.

Взошли на промышленность. На развитие промышленности в 2018 году привлекли почти 1 млрд руб. из федерального бюджета.

«Говорите громко, но, ради бога, не мешайте соседям». Пленарное заседание запомнилось принятием поправок в закон «Об административных правонарушениях» и уходом Александра Борисова.

Защитить Отечество музыкой. Пермский губернский оркестр отправляется на европейский фестиваль.

Искусство жизни. Прошедшая неделя была богата на события, связанные с пермским кино.

Была земля белым-бела, мела метель… В галерее «Марис-арт» отметили Татьянин день.

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