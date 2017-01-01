Андрея Агишева признали банкротом

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Андрей Агишев

Фото: Константин Долгановский

Пермского бизнесмена, экс-депутата Законодательного собрания Прикамья Андрея Агишева признали банкротом. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Сегодня вступило в силу соответствующее решение Арбитражного суда Удмуртской Республики, вынесенное ещё 20 декабря 2018 года.

Ранее с требованием признать себя банкротом в суд обратился сам Андрей Агишев. Он указал на непогашенную задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в размере 25,5 млн руб., перед бюджетом Пермского края в 27,5 млн руб. и по исполнительскому сбору перед службой судебных приставов в 2,1 млн руб.

Агишев был зарегистрирован как житель Ижевска, когда Ленинский районный суд Перми 17 июля 2015 года признал его виновным в трёх хищениях на общую сумму 55,5 млн руб., совершённых в 2008—2009 годы под видом финансовой помощи баскетбольному клубу «Урал-Грейт». Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 1 млн руб.

Как сообщает издание, иск в интересах краевого бюджета на 30 млн руб. был подан прокуратурой 18 апреля 2016 года. Решением Ленинского суда Перми от 5 сентября 2016 года требования поддержаны. С Агишева солидарно взыскана вся заявленная сумма. Вторым ответчиком стал бывший генеральный менеджер «Урал-Грейта» Виталий Вьюгов, приговорённый за совместное мошенничество к 2,5 года условного заключения со штрафом 700 тыс. руб.

В 2017 году оба осуждённых попросили суд о рассрочке по солидарному погашению этого иска. Агишев получил трёхлетнюю рассрочку.