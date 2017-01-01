Первый этап буксировки застрявших на Каме судов завершён

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Теплоход «Иртыш» (в центре)

Фото: Константин Долгановский

Власти Перми заявили, что первый этап буксировки дрейфующих в акватории Коммунального моста судов завершён. Сегодня был взят на буксир и отправлен в район мукомольного завода теплоход «Иртыш».

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Закончился первый этап по перемещению каравана плавсредств. Мы выбрали вариант перемещения судов на временную стоянку с помощью буксира. Погодные условия позволили это провести. За время светового дня операция будет завершена, а завтра будет отбуксирован второй дебаркадер.

Как уточнили в горадминистрации, операция прошла по плану. Проверка толщины льда показала, что он проходим для буксира и прицепленных судов. Завтра, 29 января, пройдёт второй, завершающий этап операции. Пока же на оставшийся дебаркадер установили страховочный трос, чтобы его за ночь не увело течением. Все дрейфующие объекты отправят на временную стоянку в районе Пермского мукомольного завода. На время прохождения оставшихся судов под мостом движение автомобилей по нему приостановят. Сегодня движение было остановлено на 30 мин.

Напомним, 22 января суда оторвались от берега в районе Перми I и сейчас дрейфуют в камских льдах недалеко от Коммунального моста. Находившиеся на судах во время отрыва трое человек — два охранника и рыбак — благополучно спасены вскоре после инцидента.