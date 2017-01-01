В Пермской филармонии прочтут Солженицына
3 февраля в 18.00 в рамках абонемента «Магия слова. К Году театра в России» Пермская филармония представляет литературную композицию «Бодался теленок с дубом». Отрывки из книги великого русского писателя Александра Солженицына читает заслуженный артист России, актер театра «Школа современной пьесы» Саид Багов.
11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. В связи чем президентом России В.В. Путиным был издал Указ о праздновании юбилея писателя в 2018 году.
Последние полвека просвещенный мир пишет о Солженицыне как об огромном человеке, который перерос литературу и сам стал героической действительностью ХХ столетия. Русского писателя, лауреат Нобелевской премии, называют одним из величайших людей эпохи. «Све-то-но-сец!.. Мы и забыли, что такие люди бывают…» — говорила о нём Анна Ахматова.
Ныне творчество Солженицына — на правах русской классики ХХ века — включено в обязательные школьные и вузовские программы по литературе. На телеэкраны страны выходят документальные фильмы о его жизни и творческой деятельности, кинематограф и театр обращаются к его драматургии как к интереснейшему художественному материалу.
По словам директора Пермской филармонии Галины Кокоулиной, «осуществляя одну из своих главных компетенций — просветительскую, филармония ни могла не присоединиться к празднованию юбилея русского гения и пройти мимо одного из программных произведений Мастера. «Проводником» концептуальных идей великого русского писателя филармония выбрала Саида Багова — мастера художественного слова, актера, режиссера, заслуженного артиста России, лауреата премии города Москвы. В театральных кругах Саид Багов имеет репутацию интеллектуала, личности с философским складом ума. Все, что он делает, наполнено смыслом, отличается высоким мастерством и художественным вкусом. И поэтому, думается, что именно он сможет донести «месседж» Александра Исаевича до неравнодушных слушателей Пермской филармонии».
«Бодался телёнок с дубом» называют «литературным феноменом выдающегося значения в литературной и общественной борьбе». Каков жанр и смысл названия произведения? В чем уникальность истории создания и издания «Теленка»? Какова проблематика книги? Что давало силы Солженицыну выстоять, несмотря на «всю чудовищную травлю, оскорбления, преследования»? — обо всех этих жизненных и философских вопросах Пермская филармония и попытается поразмышлять вместе с молодежной аудиторией — главными героями этого вечера, на которых книга Солженицына может оказать поистине мировоззренческое воздействие.
«Бодался теленок с дубом (Очерки литературной жизни)» — автобиографическое произведение Александра Солженицына. В очерках описываются события с середины 1950-х по 1974 год включительно (высылка автора из СССР и начало жизни за границей). Значительную часть занимает описание литературных встреч и событий, связанных с журналом «Новый мир» и его главным редактором А.Т. Твардовским.
Впервые опубликовано в Париже на русском языке (1975), в СССР нелегально распространялось в самиздате. В 1981 году издано на английском языке. В России впервые напечатано в журнале «Новый мир» в 1991 году.
В 1974 году за выход за рубежом «Архипелага ГУЛАГа» Солженицын был обвинён в измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был восстановлен в советском гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ».
В 1998 году был награждён высшим орденом России, но отказался от него с формулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу».
Саид Багов
После окончания актёрского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИСа) работал в драматическом театре имени Станиславского, театре Советской Армии, школе драматического искусства Анатолия Васильева. В 1990-х уехав в Израиль, играл в театре «Гешер», в Тель-Авивском камерном театре и русской антрепризе Михаила Козакова. В 1997 году вернулся в Россию и был принят в труппу театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, одним из ведущих актеров и режиссеров которого является по сей день. С 2000-х гг. много снимается в кино, работает как чтец — на радио и концертных площадках.
Источник — пресс-служба Пермской филармонии
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