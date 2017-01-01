В Пермской филармонии прочтут Солженицына

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Александр Солженицын

Фото: Пермская краевая филармония

3 февраля в 18.00 в рамках абонемента «Магия слова. К Году театра в России» Пермская филармония представляет литературную композицию «Бодался теленок с дубом». Отрывки из книги великого русского писателя Александра Солженицына читает заслуженный артист России, актер театра «Школа современной пьесы» Саид Багов.

Саид Багов

Фото: Пермская краевая филармония

11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. В связи чем президентом России В.В. Путиным был издал Указ о праздновании юбилея писателя в 2018 году.

Последние полвека просвещенный мир пишет о Солженицыне как об огромном человеке, который перерос литературу и сам стал героической действительностью ХХ столетия. Русского писателя, лауреат Нобелевской премии, называют одним из величайших людей эпохи. «Све-то-но-сец!.. Мы и забыли, что такие люди бывают…» — говорила о нём Анна Ахматова.

Ныне творчество Солженицына — на правах русской классики ХХ века — включено в обязательные школьные и вузовские программы по литературе. На телеэкраны страны выходят документальные фильмы о его жизни и творческой деятельности, кинематограф и театр обращаются к его драматургии как к интереснейшему художественному материалу.

По словам директора Пермской филармонии Галины Кокоулиной, «осуществляя одну из своих главных компетенций — просветительскую, филармония ни могла не присоединиться к празднованию юбилея русского гения и пройти мимо одного из программных произведений Мастера. «Проводником» концептуальных идей великого русского писателя филармония выбрала Саида Багова — мастера художественного слова, актера, режиссера, заслуженного артиста России, лауреата премии города Москвы. В театральных кругах Саид Багов имеет репутацию интеллектуала, личности с философским складом ума. Все, что он делает, наполнено смыслом, отличается высоким мастерством и художественным вкусом. И поэтому, думается, что именно он сможет донести «месседж» Александра Исаевича до неравнодушных слушателей Пермской филармонии».

«Бодался телёнок с дубом» называют «литературным феноменом выдающегося значения в литературной и общественной борьбе». Каков жанр и смысл названия произведения? В чем уникальность истории создания и издания «Теленка»? Какова проблематика книги? Что давало силы Солженицыну выстоять, несмотря на «всю чудовищную травлю, оскорбления, преследования»? — обо всех этих жизненных и философских вопросах Пермская филармония и попытается поразмышлять вместе с молодежной аудиторией — главными героями этого вечера, на которых книга Солженицына может оказать поистине мировоззренческое воздействие.

«Бодался теленок с дубом (Очерки литературной жизни)» — автобиографическое произведение Александра Солженицына. В очерках описываются события с середины 1950-х по 1974 год включительно (высылка автора из СССР и начало жизни за границей). Значительную часть занимает описание литературных встреч и событий, связанных с журналом «Новый мир» и его главным редактором А.Т. Твардовским.

Впервые опубликовано в Париже на русском языке (1975), в СССР нелегально распространялось в самиздате. В 1981 году издано на английском языке. В России впервые напечатано в журнале «Новый мир» в 1991 году.

В 1974 году за выход за рубежом «Архипелага ГУЛАГа» Солженицын был обвинён в измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был восстановлен в советском гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ».

В 1998 году был награждён высшим орденом России, но отказался от него с формулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния, я принять награду не могу».

Саид Багов

После окончания актёрского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИСа) работал в драматическом театре имени Станиславского, театре Советской Армии, школе драматического искусства Анатолия Васильева. В 1990-х уехав в Израиль, играл в театре «Гешер», в Тель-Авивском камерном театре и русской антрепризе Михаила Козакова. В 1997 году вернулся в Россию и был принят в труппу театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза, одним из ведущих актеров и режиссеров которого является по сей день. С 2000-х гг. много снимается в кино, работает как чтец — на радио и концертных площадках.

Источник — пресс-служба Пермской филармонии

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