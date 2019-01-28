Избивший DJ Smash экс-депутат добрался до колонии

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Александр Телепнёв

Фото: Наталья Тимофеева

Как сообщает «Местное время» со ссылкой на собственные источники, экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв прибыл для отбытия наказания в колонию-поселение. Колония носит порядковый номер 39, она расположена в деревне Мерзляки Оханского района.

«Действительно, Александр Телепнёв прибыл в колонию, он появился там сегодня, 28 января, около часа дня», — пояснил собеседник издания.

Напомним, Телепнёву по совокупности двух преступлений — избиение Андрея Ширмана (DJ Smash) в клубе «Дом культуры» и 19-летнего студента в том же заведении ранее — назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, его друг, также принимавший участие в драке с DJ Smash, также осуждён и находится в соликамской колонии.