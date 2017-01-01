Коммунальный мост перекрыт из-за буксировки дрейфующих судов

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Фото: Администрация Перми

Как сообщили в администрации Перми, только что произошла сцепка бускира-толкача «Шлюзовой» с теплоходом «Иртыш» и группой дрейфующих плавсредств. Началась их буксировка в сторону Коммунального моста. В связи с этим Коммунальный мост перекрыт для движения автотранспортных средств. Ориентировочно, время перекрытия — 30 минут, затем движение возобновится.

Буксировать «караван» будут к мукомольному заводу.