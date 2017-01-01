В Прикамье молодых специалистов удержат на сельхозпредприятиях с помощью единовременных выплат Депутаты Заксобрания предложили, как можно повысить эффективность реализации госпрограммы

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Фото: Игорь Катаев

Фракция «Единая Россия» внесла в Засобрание проект поправок в Закон Пермского края «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края». Вопрос планируют рассмотреть на февральском пленарном заседании.

Согласно проекту, если молодой специалист не старше 30 лет, имеющий законченное высшее или среднее профессиональное образование, не позднее года с окончания учёбы устраивается на работу по специальности в сельскохозяйственную организацию, он получает право на единовременную выплату. Для специалиста с высшим образованием она составит 150 тыс. руб., со средним профобразованием — 100 тыс. руб.

Чтобы получить деньги, специалист должен не позднее двух лет со дня трудоустройства подать заявление в краевой минсельхоз. Затем ему следует подписать с министерством и сельскохозяйственной организацией договор, в котором прописывается, что специалист обязан отработать в ней три года со дня заключения договора о предоставлении выплаты. Если он уволится раньше, всю сумму или её часть придётся вернуть в бюджет. Деньги не заставят возвращать, если специалист в течение двух месяцев со дня расторжения трудового договора трудоустроится в другую сельскохозяйственную организацию.

Кроме этого, по истечении срока действия договора на получение выплаты он получит право на стимулирующую выплату. Для этого на сельхозпредприятии придётся отработать ещё три года. Сумма выплат такая же — 150 и 100 тыс. руб.

В рамках госпрограммы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» на эти выплаты в бюджете края ежегодно предусмотрены 12,8 млрд руб. При этом, по данным минфина, за первое полугодие 2018 года исполнение составило всего 2,6 млн руб., или 20% от годового плана.

В пояснительной записке к проекту сообщается, что сейчас в регионе наблюдается отток квалифицированных кадров из отрасли сельского хозяйства . Ежегодно оттуда уходят 15—20 человек. Из них 62% — это молодые специалисты со средним профессиональным образованием, которые не отработали и трёх лет с момента трудоустройства. Ежегодно право на получение дополнительной стимулирующей выплаты утрачивают порядка 10 трудоустроенных молодых специалистов с высшим образованием по достижении ими 30-летнего возраста.

Депутаты фракции пришли к выводу, что установленное возрастное ограничение для специалиста в 30 лет, а также временной промежуток для трудоустройства в один год с момента окончания учёбы не позволяют в полном объёме стимулировать привлечение и закрепление в отрасли новых специалистов.

Учитывая это, авторы законопроекта предложили повысить предельный возраст молодых специалистов, претендующих на получение выплат, с 30 до 35 лет, а также увеличить срок трудоустройства с одного года до двух лет.

По мнению депутатов, это позволит сократить дефицит кадров и ежегодно привлекать на ведущие сельхозпредприятия края дополнительно порядка 10—15 специалистов.