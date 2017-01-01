Определился подрядчик на ремонт дороги Полазна —Чусовой

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КГУП «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» подвело итоги аукциона на выполнение работ по ремонту региональной автомобильной дороги общего пользования Полазна – Чусовой км 05+039 – км 91+617 в Добрянском и Чусовском районах Пермского края.

Победителем признали ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Сумма контракта составит 418 млн руб., срок выполнения работ — к 31 декабря 2019 года.

Компании предстоит ликвидировать пучинообразования на проезжей части, отремонтировать само дорожное полотно, обочины и прикормочные лотки, обустроить съезды и остановочные площадки для общественного транспорта, а также нанести разметку на всём протяжении участка дороги.