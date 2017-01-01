Небоскрёб в миниатюре появился в офисе продаж АО «КОРТРОС-Пермь»

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Фото: пресс-служба компании

Headliner, строящийся в рамках ЖК «Гулливер», предстал перед клиентами в мини-версии.

В компании уверены, что макет новостройки поможет пермякам сделать правильный выбор при покупке недвижимости. Известно, что приобретать недвижимость в начальной стадии строительства более выгодно, чем после его окончания. Как правило, потенциальный покупатель квартиры в строящемся доме выбирает свой вариант на основе имеющихся планов, рендеров. Схемы этажей, обычно размещённые в рекламных буклетах и на сайтах, точно передают размеры и планировки квартир. А вот представить, как будет выглядеть объект в целом, включая его окружение, фотографии и 3D-модели не всегда позволяют.

В «КОРТРОСе» решили помочь своим клиентам и установили миниатюру первого пермского небоскрёба высотой 31 этаж в своём офисе. Макет сделан в масштабе 1:90 и представляет собой копию проекта Headliner.

Теперь клиенты «КОРТРОСа» не только изучают чертежи, фотографии и документацию, выбирая свою будущую квартиру. Глядя на макет, они могут более подробно представить, как будет выглядеть проект в реальности. Модель здания выполнена с высокой степенью детализации. Фасады, расположение окон и облицовочных панелей — всё согласно паспорту отделки. Макет облегчает и визуализацию придомовой территории. Покупатели, рассмотрев Headliner в миниатюре, понимают, как будут выглядеть въезды на подземную парковку, входные зоны в жилой дом и даже спуск из двора в парковую зону. Изображённые в мини-версии спортивная и детская площадки, окруженные зелёными насаждениями, дают более полное представление о благоустройстве придомовой территории.

Увидеть точную копию объекта и задать все интересующие вопросы можно в офисе продаж по адресу ул. Куйбышева, 61 и по тел. 2-155-775

Застройщик — АО «КОРТРОС-Пермь»

Проектная декларация на сайте gulliverperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

Источник — пресс-служба АО «КОРТРОС-Пермь»