Пермяков ждёт потепление перед второй волной морозов

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщает Гидрометцентр, предстоящая рабочая неделя, с 28 января по 1 февраля, порадует пермяков потеплением.

Начиная с сегодняшнего дня, ежедневно среднесуточная температура воздуха будет повышаться на 1-2°. Самым тёплым днём будет пятница, 1 февраля, когда дневная температура достигнет -9°, а ночная -11°. В четверг и пятницу ожидаются снегопады.

Затем наступит очередная волна похолодания. Дневная температура воздуха опустится ниже -20°, выходные будут морозными.

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