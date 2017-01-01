Пермяков ждёт потепление перед второй волной морозов
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Как сообщает Гидрометцентр, предстоящая рабочая неделя, с 28 января по 1 февраля, порадует пермяков потеплением.
Начиная с сегодняшнего дня, ежедневно среднесуточная температура воздуха будет повышаться на 1-2°. Самым тёплым днём будет пятница, 1 февраля, когда дневная температура достигнет -9°, а ночная -11°. В четверг и пятницу ожидаются снегопады.
Затем наступит очередная волна похолодания. Дневная температура воздуха опустится ниже -20°, выходные будут морозными.
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