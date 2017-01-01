В ЖК «Атмосфера» в продаже остаются последние двухкомнатные квартиры

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Фото: пресс-служба компании

Двухкомнатные квартиры в ЖК «Атмосфера»* — идеальное решение для любителей воздуха и пространства: окна квартир выходят на восток, поэтому вы можете каждое утро наслаждаться прекрасным рассветом! Успевайте забронировать квартиру — таких планировок осталось всего четыре!

Грамотное зонирование квартиры позволит каждому члену семьи чувствовать себя комфортно. В квартире предусмотрены просторная кухня-столовая 14,2 кв. м с балконом и две отдельные комнаты, а также вместительная прихожая, в которой выделено место для шкафа-купе.

Фото: пресс-служба компании

Также свободны к бронированию последние двухкомнатные квартиры классической планировки площадью 51,05 кв. м и 51,75 кв. м с отдельными спальнями и просторными балконами с видом на запад, что позволит вам наслаждаться волшебными закатами из окна. Квартиры сдаются с качественной и современной отделкой от застройщика, которую Вы не захотите переделывать!

Фото: пресс-служба компании

ЖК «Атмосфера» расположен в развитом микрорайоне Владимирском в окружении развитой инфраструктуры: в шаговой доступности школа, детский сад, МФЦ, бассейн «Кама», аптеки. Безопасность обеспечивается видеонаблюдением по периметру дома, огороженной территорией с консьерж-службой.

Каркас ЖК «Атмосфера» полностью возведён, завершается остекление оконных проёмов. Ведутся работы по монтажу внешних стен 19-го этажа и внутренних перегородок на 18-м этаже, прокладке вентиляционных воздуховодов.

В офисе компании PAN City Group ** квалифицированные специалисты помогут оформить заявку на ипотечный кредит*** и подготовить все необходимые документы, проконсультируют по госпрограмме «Семейная ипотека» под 6%**** и использованию материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Узнайте подробности в офисах продаж PAN City Group по адресам Пермь, ул. Ленина, 72а, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж (БП «Морион») или по тел. (342) 257-17-17.

*Застройщик ООО «СИТИ Проект». Продажа осуществляется по договору долевого участия в строительстве (на осн. 214-ФЗ от 30.12.2004). Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ .

**ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект».

***ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г.

****на основании Постановления Правительства РФ номер 1711 от 30.12.2017

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