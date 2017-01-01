Началась операция по освобождению застрявших в камских льдах дебаркадеров

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня в Перми началась подготовительная стадия операции по освобождению от льда дебаркадеров и теплохода «Иртыш».

Напомним, 22 января суда оторвались от берега в районе Перми I и сейчас дрейфуют в камских льдах недалеко от Коммунального моста. Находившиеся на судах во время отрыва трое человек — два охранника и рыбак — благополучно спасены вскоре после инцидента.

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, утром 28 января на правом берегу Камы развернулся полевой штаб для координации операции. Для транспортировки выбран речной вариант, буксировка будет осуществляться с помощью буксира-толкача «Шлюзовой».

Сейчас он направляется к месту дрейфующих объектов из Заостровки. Сегодня пройдут подготовительные работы: отсоединение объектов от льда. Непосредственно буксировка состоится в ближайшие дни.