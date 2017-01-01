В Перми прошёл V Открытый региональный чемпионат «Ворлдскиллс» Россия-2019

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 26 января, губернатор Пермского края Максим Решетников посетил V Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс» Россия) 2019 и III Региональный чемпионат ЮниорПрофи (Джуниорскиллс) 2019, а также встретился с директорами колледжей на совещании по подготовке высококвалифицированных кадров для региональной экономики, где в числе других вопросов обсудили развитие «Ворлдскиллс» в Прикамье.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— У нас более 60 государственных учреждений среднего профессионального образования, которые готовят специалистов по 143 специальностям и 135 профессиям. По этому показателю — мы на первом месте в ПФО. Но это не значит, что нам нужно плодить невостребованные специальности, для нас важно, чтобы все наши выпускники были востребованы работодателями.

Для реализации этой задачи в Прикамье действует проект «Рабочие кадры «под ключ»: ребята не только получают профессию в связке с работодателями, но и гарантию трудоустройства.

По поручению губернатора с этого года на финансирование чемпионата «Ворлдскиллс» в Прикамье направлено дополнительно 40 млн руб. Таким образом, из бюджета Пермского края будет направлено 48 млн руб. на развитие и проведение конкурсов профессионального мастерства.

Дмитрий Глушко, заместитель гендиректора Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс» Россия)»:

— Пермский край показывает очень хорошие результаты. Кроме того, представители Пермского края из года в год подтверждают качество подготовки специалистов в IT-сфере. Потому что каждый год пермяки получают награды на национальном финале. Несмотря на то, что это соревнования, один студент имеет право принять участие в чемпионате один раз. Это означает, что это не один и тот же тренированный «спортсмен», который из года в год получает медали, а это каждый год новые люди. Если из года в год появляются новые люди с качественной подготовкой это означает, что и наставники у вас есть

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что с каждым годом всё большее число ребят стремятся получить рабочие специальности. Этому свидетельствует статистика: если в 2016 году из 52,9 тысяч обучающихся в СПО на внебюджетные места поступили 8,6 тысяч студентов, то в 2018 году — из 62,3 тысяч студентов 16 тысяч — на внебюджетных местах. При этом 30% специальностей и профессий, которым обучают в учреждениях СПО Прикамья, охвачены компетенциями регионального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Ворлдскиллс» помогает определить нам самые востребованные специальности в среднем образовании, поэтому нам нужно уделить внимание на увеличение охвата направлений СПО компетенциями чемпионата. Так мы сможем обеспечить востребованность наших выпускников», — обозначила министр.

Для развития в регионе чемпионата «Ворлдскиллс» в 2019-2020 годы предусмотрены мероприятия по развитию специализированных центров компетенций и создание центра опережающей профессиональной подготовки в Пермском авиационном техникуме.

Источник — пресс-служба правительства Пермского края