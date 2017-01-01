В ближайшие дни более 70 домов в двух районах Перми останутся без воды

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Yandex.ru

Компания «Новогор-Прикамье» объявила о новых отключениях водоснабжения в связи с ремонтными работами на сетях. Отключения пройдут 28, 31 января и 9 февраля. Они коснутся жителей Дзержинского и Свердловского районов Перми.

28 января с 9:30 до 18:30:

ул. Коминтерна, 11а, 13;

ул Куйбышева, 96, 96а, 98.

31 января с 10:00 до 17:30:

ул. Букирева, 10, 10а, 12, 15, 16;

ул. Генкеля, 1а, 1б, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17;

ул. Дзержинского, 1, 1К27, 2, 10, 12, 16а, 17, 25, 27, 28, 30, 32, 36;

ул. Ленина, 87, 89, 91;

ул. Лесозаводская, 6;

ул. Набережная, 2;

ул. Петропавловская, 115, 117, 123;

ул. Сергея Данщина, 4, 5, 6, 6а, 7, 19, 28;

ул. Сухобруса, 1, 12, 25, 27;

ул. Толмачёва, 13, 17.

9 февраля с 9:30 до 19:00

ул. Коломенская, 3, 5, 5а, 7;

ул. Косьвинская, 11, 13;

ул. Краснополянская, 7;

ул. Лиственная, 2;

ул. Нейвинская, 10, 10а, 12, 14, 25;

ул. Полазненская, 26;

ул. Серпуховская, 4а, 5, 7.