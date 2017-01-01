Медведи-победители Фильм пермячки Ирины Журавлёвой удостоен «Золотого орла»

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В Первом павильоне киностудии «Мосфильм» 25 января прошла церемония награждения лауреатов премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орёл». В номинации «Лучший документальный фильм» победителем стал фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни», снятый пермским режиссёром Ириной Журавлёвой вместе с коллегой из Санкт-Петербурга Владиславом Гришиным.

Первой о событии сообщила сама Ирина Журавлёва в своём Facebook:

— «Золотой Орел» у «Медведей Камчатки». Такие дела. Это значит, что киномир открывается природе, откликается, и что мы совершаем маленькую революцию. Поздравляю всю команду: Влад Гришин, Юлия Глухова, Georgy Khimoroda, Игорь Шпиленок, Арина Плюснина, Мария Лямина, Нина Бисярина, Дмитрий Шпиленок, Владимир Архипов, Дмитрий Воронов, Кроноцкий заповедник, Дмитрий Суханов, Виктория Синицына, Петр Шпиленок, Сергей Журавлев, Evgeny Evgrafov, Ольга Суднищикова, Ilya Korobov, Анатолий Белый, Центр спасения медвежат-сирот, каждого, кто поверил в фильм, помог нам на Planeta.ru, всех-всех, кто болел, спасибо, дорогие!

Ирина Журавлёва и Владислав Гришин

Фото: Facebook

Съёмочная группа компании Lesfilm на протяжении полугода терпеливо фиксировала всё, что происходили в жизни нескольких медвежьих семейств. В результате были выбраны две медведицы и их дети, а из сотен отснятых часов получилась история взросления нескольких медвежат.

Ирина Журавлёва до начала карьеры режиссёра-документалиста была известна в Перми как менеджер художественно-просветительских проектов «Красота леса» и «Молотов 41-45».